Krieg in der Ukraine Deutschland will Ukraine 2000 Panzerfäuste liefern

- Selenskyj fordert eine schnelle EU-Beitrittsperspektive für sein Land. Deutschland ist nicht bereit, in ein beschleunigtes Verfahren einzuwilligen.

- Die Bundesregierung hat zusammen mit den westlichen Verbündeten massive Sanktionen auf den Weg gebracht, die die russische Wirtschaft weitgehend von der Außenwelt abschneiden. Selenskyj fordert aber auch die „Mutter aller Sanktionen“: Einen Stopp aller russischen Energie-Lieferungen.

- Selenskyj fordert eine Flugverbotszone über der Ukraine um die russischen Bombardements zu stoppen. Deutschland ist dagegen, weil das ein Eingreifen der Nato in den Krieg bedeuten würde, die zur Sicherung der Flugverbotszone notfalls russische Flugzeuge abschießen müsste.

„Die Nato wird nicht Kriegspartei“

Scholz macht in seiner Rede im Bundestag vor allem eins klar: Dass die deutsche Hilfsbereitschaft für die Ukraine Grenzen hat. Zwei Dinge will er auf keinen Fall zulassen: Einen Kriegseintritt der Nato und einen Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft. „So schwer es fällt – wir werden dem nicht nachgeben“, sagt er zur Debatte über die Flugverbotszone. „Die Nato wird nicht Kriegspartei – da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten einig.“

Die Abhängigkeit von russischer Energie wolle man zwar so schnell wie möglich beenden. „Dies aber von einem Tag auf den anderen zu tun, hieße, unser Land und ganz Europa in eine Rezession zu stürzen.Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr. Ganze Industriezweige stünden auf der Kippe.“

Doppeltes Nein bei dreifachem Gipfel

Dieses doppelte Nein wird Scholz auch auf den drei Gipfeltreffen der Nato, der G7 und der EU vertreten, die am Donnerstag und Freitag in Brüssel stattfinden. Und an beiden Positionen werden die westlichen Verbündeten wohl nicht rütteln.

Am Tag des dreifachen Gipfeltreffens ist der Kriegsbeginn genau einen Monat her. Scholz hat sich in dieser Zeit internationale Anerkennung verschafft. Die Bündnispartner sind Scholz dankbar für die Rede, mit der er zu Beginn des Krieges eine „Zeitenwende“ in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik eingeleitet hat. Auch innenpolitisch ist er damit zunächst gut angekommen. Die Union applaudierte am stärksten, als er ankündigte, nun jedes Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben zu wollen.

Inzwischen ist die Begeisterung geschwunden. In der Ampel-Koalition gibt es Begehrlichkeiten, das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr nicht ausschließlich für die Bundeswehr auszugeben. Und die Union befürchtet eine Verwässerung der Ansagen von Scholz.

„Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist nicht die Ersatzbank“

CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz sagt in seiner ersten Rede in einer Generalaussprache, der Koalitionsvertrag müsse eigentlich neu verhandelt werden, wenn Scholz es mit seiner „Zeitenwende“ ernst meine. Und der CDU-Chef droht damit, dass die Union die notwendige Grundgesetzänderung zur Bildung des Sondervermögens nicht einfach mittragen werde.

Er stellt sechs Bedingungen auf, unter anderem: Die zwei Prozent müssten dauerhaft zugesagt werden, nicht nur für ein paar Jahre. Und es müsse alles für die Truppe ausgegeben werden.

Außerdem sei die Union nur bereit mit ihren Stimmen zur notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit beizutragen, wenn die Koalitionsfraktionen geschlossen dafür stimmen, betont Merz. „Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist nicht die Ersatzbank, von der Sie sich beliebigerweise mal Ersatzspieler aufs Spielfeld holen können, wenn sie ihre eigene Mehrheit nicht haben. Das gilt für alle Vorhaben, einschließlich der Impfpflicht.“

Olaf Scholz stehen innenpolitisch also ungemütliche Wochen bevor. Die großspurige Ankündigung von historischen Vorhaben ist die eine Sache, die Umsetzung eine andere.