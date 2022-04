Krieg in der Ukraine Der Marder als Kanonenfutter

Wenn sie nur von der wahlweise feigen, unentschlossenen, zögerlichen – manchmal auch alles vereinenden – Bundesregierung geliefert würden. Oder die sich zumindest der Auslieferung durch den Rüstungskonzern Rheinmetall nicht in den Weg stellen würde. Dabei spricht vieles dafür, dass die gescholtene Bundesregierung in dieser Frage sehr verantwortungsvoll handelt. Denn: Der Traum der selbst ernannten, ungedienten Experten, dass Schützenpanzer Marder, an die Front in die Ostukraine gekarrt, dort schon in ein, zwei Wochen die Spitzen der russischen 1. Gardepanzerarmee, dem Eliteverband des russischen Heeres, zerschießen, ist ein frommer Wunsch – und schlichter Blödsinn dazu: Das Waffensystem ist ukrainischen Soldaten unbekannt, für seine Versorgung, Wartung und Reparatur gibt es weder Konzepte noch Strukturen.