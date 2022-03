Krieg in der Ukraine Bisher etwa 80.000 Flüchtlinge in Deutschland angekommen

Berlin - Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die Behörden in Deutschland die Ankunft von rund 80.000 Kriegsflüchtlingen festgestellt. Das teilte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Maximilian Kall, am Mittwoch in Berlin mit. Die genaue Zahl der Menschen, die in Deutschland Zuflucht gesucht haben, ist allerdings noch nicht bekannt. Denn an der Grenze zu Polen und Tschechien gebe es keine stationären Kontrollen und viele Neuankömmlinge seien auch bei Verwandten untergekommen.