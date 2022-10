Krieg gegen die Ukraine Was hinter den neuen russischen Raketenangriffen steckt

Ein Grund könnte auch sein, dass Angriffe wie die der vergangenen Tage Russland auf internationaler Ebene weiter isolieren könnten. So zeigte sich Anfang der Woche selbst das bislang neutrale Indien "zutiefst besorgt" und rief zu einem sofortigen Ende der Kampfhandlungen auf.

Der neue Kommandeur Sergej Surowikin

Sicher eine wichtige. Er verkörpert gewissermaßen den neuen Stil der Kriegsführung. In Syrien hat er sich einen Namen gemacht durch eine sehr harte Kriegsführung ohne Rücksicht auf zivile Opfer. Sein Spitzname dort lautete "General Armageddon". Die Taktik des Flächenbombardements war erfolgreich gegen die Rebellen in Syrien, allerdings gab es dort praktisch keine Luftabwehr.

Wie werden die Entwicklungen im Westen gesehen?

Nato und EU haben die jüngsten Angriffe Russlands scharf verurteilt. Zum Teil werden sie sogar als Kriegsverbrechen beurteilt. Experten verweisen zudem darauf, dass das russische Vorgehen strategisch gefährlich sein könnte. "Die russischen Angriffe auf das ukrainische Energienetz werden den Kampfeswillen der Ukraine nicht beeinträchtigen, aber der Einsatz der beschränken Vorräte an Präzisionswaffen könnte Putin die Möglichkeit nehmen, die fortgesetzten ukrainischen Gegenoffensiven in Cherson und Luhansk zu stoppen", schreiben so zum Beispiel Mitarbeiter der Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in einer Lageanalyse. Dass Russland mindestens 80 seiner teuren und knappen Lenkflugkörper eingesetzt habe, wird in Deutschland bemerkt. Und dass der Einsatz von einer "neuen Sprache" begleitet worden sei, die um Rückhalt im Innern bemüht sei.

Wie geht es in dem Krieg jetzt weiter?

Nach Einschätzung von Nato-Militärs wird viel davon abhängen, ob der Westen der Ukraine weiter im großen Umfang Waffen und Munition liefert. Die jüngsten Offensiven der Ukrainer im Osten und Süden des Landes seien nicht nur mit hohen menschlichen Verlusten, sondern auch mit einem sehr hohen Munitionsverbrauch verbunden, heißt es. Wichtig ist demnach zudem, die Ukraine mit zusätzlichen Flugabwehrsystemen auszurüsten. Dies könnte verhindern, dass Russland seine der Ukraine deutlich überlegene Luftwaffe effizient einsetzen kann. Als wahrscheinlich gilt, dass beide Seiten versuchen werden, noch vor dem Winter weiter Geländegewinne zu erzielen, weil dann tiefer Matsch Operationen im freien Gelände verhindern oder unmöglich machen könnte. Auf russischer Seite wird nach Ansicht von Nato-Militärs viel davon abhängen, inwieweit die Teilmobilmachung von Reservisten Erfolg hat und die zusätzlichen Kräfte in die Truppen eingebunden werden können.

Kann die Ukraine auf neue Waffenlieferungen hoffen?

Die USA haben dem Land nach den massiven russischen Luftangriffen weitere moderne Flugabwehrsysteme zugesagt. Aus Deutschland steht eine schon zugesagte Übergabe eines ersten Systems der Luftverteidigungswaffe Iris-T nach Informationen der dpa unmittelbar bevor. Ein System kann jeweils die Fläche einer mittleren Großstadt sichern. Wie schnell drei weitere Iris-T-Systeme übergeben werden, hängt unter anderem von Ägypten ab, das auf eine vereinbarte Lieferung verzichten könnte. Wenig Bewegung gab es zuletzt in der Frage einer Lieferung westlicher Kampfpanzer für die Rückeroberung ukrainischen Staatsgebietes. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann forderte, es müsse "ernsthaft über das Angebot Spaniens gesprochen werden, ukrainische Soldaten am Kampfpanzer Leopard in Lettland auszubilden". Deutschland dürfe dem nicht im Wege stehen.