Krieg gegen die Ukraine Kreise: Russischer Truppen bereiten Rückzug aus Cherson vor

Ukraine und Russland tauschen Gefangene aus

Zudem wurde am Donnerstag bekannt, dass die Ukraine und Russland erneut Kriegsgefangene ausgetauscht haben. Je Seite kamen diesmal 107 Offiziere und Soldaten wieder in Freiheit, wie Kiew und Moskau mitteilten. Unter den Ukrainern seien auch 74 Soldaten, die im Frühjahr das Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol verteidigt hätten, teilte der Chef des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, im Nachrichtenkanal Telegram mit. Unter den Kriegsheimkehrern seien einige Schwerverletzte mit infizierten Wunden, verstümmelten Gliedmaßen und Verbrennungen.