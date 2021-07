Zweifel am Bundesbildungsministerium Karliczek wehrt sich gegen Kretschmann

Kritik von der Opposition im Südwesten

Auch die baden-württembergische SPD hatte den grünen Ministerpräsidenten kritisiert. „Wir leben in einer Zeit, in der die Wichtigkeit von Bildung immer noch weiter zunimmt“, konstatierte SPD-Chef Andreas Stoch: „Und wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder erleben müssen, dass manche Aufgabe in der Bildung die Leistungsfähigkeit einzelner Länder klar an ihre Grenzen bringt. Allein schon deswegen ist ein Bildungsressort des Bundes hilfreich. Und bei der Abstimmung kommen die Kultusministerien der Länder oft auch nicht so voran, wie sie es gerne würden“.