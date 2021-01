Kreisverkehr geplant Ein neues Entree für Großbottwar

Großbottwar - Gewerbegebiete sind ohne Zweifel wichtig für eine Kommune: zum einen wegen der Arbeitsplätze, zum anderen wegen der Steuereinnahmen. In gestalterischer Hinsicht haben sie dagegen eher geringe Auswirkungen, jedenfalls nicht unbedingt positive. Das könnte beim geplanten Gewerbecampus in Großbottwar aber ganz anders aussehen. Dieser ist im nordöstlichen Bereich der Kreisstraße nach Winzerhausen vorgesehen. Und weil er als Stadteingang dienen soll, werden an die Gestaltung erhöhte Anforderungen gestellt. Die Gebäude, die entstehen, sollen „wie aus einem Guss und von der Architektur her etwas Besonderes sein“, erläuterte Stadtplaner Manfred Mezger den Gemeinderäten in ihrer jüngsten Sitzung. „Damit wird der Stadtauftakt von Großbottwar komplett neu definiert“, zeigte sich der Planer überzeugt.