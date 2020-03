Kreisräte entscheiden nach neuer Untersuchung Busse sollen dank neuer Ampeln pünktlicher werden

Im Einzelnen handelt es sich um die Ampeln in der Rielingshäuser und Erdmannhäuser Straße in Marbach, die Ampel an der Oehler-Kreuzung, die Ampel bei der Kreuzung der Landesstraßen 1100 und 1138 in der Nähe des Gruppenklärwerks Häldenmühle bei Benningen und vor der Bergkelterkreuzung in Murr. Erforderlich sei dafür eine Aktualisierung der so genannten Meldepunkte, erklärte Axel Meier, der Fachbereichsleiter Verkehr des Landratsamtes Ludwigsburg den Gremiumsmitgliedern. „Die Bordsysteme aller Busse im Landkreis Ludwigsburg, die ihre Positionen via GPS senden, erkennen die Meldepunkte der Ampeln und schicken diesen ein so genanntes Telegramm“, erläuterte Axel Maier. Die Ampeln würden den Bussen dann Vorfahrt vor den Autos einräumen und für die Busse zügig auf grün schalten. Die Kosten für die Aufrüstung der acht Ampeln betrügen rund 40 000 Euro.