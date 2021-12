Kreisliga-Winterbilanz Spannender Dreikampf an der Spitze

Am ehesten in den Dreikampf an der Spitze eingreifen könnte wohl der TSV Affalterbach, der ziemlich früh in der Saison gegen Pleidelsheim und Marbach verlor, sich aber dann wieder fing. „Wir hatten extreme Personalprobleme. Ich habe selten mit der gleichen Elf spielen können und musste insgesamt schon 29 Spieler einsetzen. Daher bin ich fast schon positiv überrascht, dass wir Vierter sind“, sagt Trainer Mauro Pedace. Die vielen Verletzungen vor allem im muskulären Bereich führt er zum einen auf die lange Pause durch die Abbruchsaison 2020/21 zurück, zum anderen auf die „Mentalität in der Kreisliga. Die Jungs gehen dann halt mittendrin in Urlaub und machen dann auch zwei Woche nichts. Da ist die ganze Vorbereitung wieder für die Katz. Dann kommen sie zurück und spielen trotzdem gleich wieder.“