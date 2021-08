Kreisliga A1 startet Vorfreude und Königstransfers

TSV Affalterbach Wenig Aufbruchstimmung herrscht hingegen am Lemberg, wo der TSV spielfrei ist. Zum einen mussten die letzten beiden Testspielgegner AKV und MTV Ludwigsburg, wohlgemerkt Bezirksligisten, absagen. Zum anderen kam der TSV bislang selbst kaum in Schwung. „Wir haben ja eine ältere Mannschaft und da merkt man schon, dass es nach Corona Motivationsprobleme gibt und es dauert, bis der innere Schweinehund überwunden wird“, hadert Trainer Mauro Pedace. Die Fitnessprobleme seien eklatant, und es dauere bestimmt drei, vier Wochen, bis ein Normalniveau erreicht werde. Ein Saisonziel möchte der Coach daher nicht aussprechen. „Es glauben aber auch die Wenigsten, dass wir über den Winter kommen. Die letzten Saisons schwirren einfach noch im Kopf rum.“ Verkraften muss Pedace die Abgänge von Daniel Storz (Marbach) und Jannik Stephan, dafür kam Mark Klink aus Kirchberg.

SG Steinheim-Erdmannhausen Im vorderen Tabellenmittelfeld würde gerne die Spielgemeinschaft aus Steinheim und Erdmannhausen landen. „Hinter den etablierten Teams, die einfach eingespielter sind“, sagt Coach Andreas Wick, der aber nichts dagegen hätte anzugreifen, „falls die vorderen Teams schwächeln“. Das Mannschaftsgefüge habe nach der Zusammenlegung von TSG und GSV schnell funktioniert, „die Automatismen auf dem Feld brauchen aber noch Zeit“. Da sei Corona im falschen Moment gekommen, bedauert Wick. Neben dem Platz merke man aber gar nicht mehr, dass es sich mal um zwei Mannschaften handelte. Verlassen haben die SG die Keeper Markus Brodbeck und Michael Baier, die aufgehört haben. Dafür kamen Innenverteidiger Marius Seegers vom SV Riet sowie die A-Jugendlichen Alexander Grimm, Maik Geier, Nick Petruzzelli und Fynn Matter, die allesamt einen guten Eindruck gemacht hätten. „Drei, vier Wochen werden wir aber noch brauchen, bis alle Spieler richtig fit sind.“

GSV Höpfigheim Im ersten Spiel tritt die SG gleich im Derby auf Höpfigheim. Für den GSV wird es auch in dieser Saison um den Klassenverbleib gehen. „Wenn das klappt, wäre das schön. Erst mal freuen wir uns aber darüber, wieder im Wettbewerb zu spielen“, sagt Spielertrainer Norman Röcker, der dem Start mit seinem Team regelrecht entgegenfiebert. „Hoffentlich spielt das Wetter mit.“ Das Engagement und die Entwicklung im Team seien in der Vorbereitung sehr gut gewesen, so der Spielertrainer weiter, dafür habe es – wie bei allen Vereinen – wegen der Urlauber einen personellen Engpass gegeben. „Nach der langen Pause fehlen natürlich auch die Automatismen“, so Röcker. Besonders trifft Höpfigheim die Verletzung von Torjäger Sandro Kraft, der monatelang ausfallen wird. Zur AH gewechselt ist Matthias Hempfe, Ibrahim Akkurt pausiert. Dafür kam mit Murat Öztürk (33) ein echter Top-Stürmer, der mit Röcker beim TSV Heimerdingen spielte und in Erdmannhausen wohnt. Als ehemaliger Verbands- und Landesligastürmer, der im wfv-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers und den 1. FC Heidenheim dabei war, dürfte er einer der interessantesten Transfers der Liga sein. Das Mittelfeld verstärkt Patrick Henkelmann vom TSV Ludwigsburg, die Abwehr Daniele Maffezoni, der zuletzt pausierte, davor in der Jugend des FC Marbach gespielt hatte.

FV Oberstenfeld Alle Jahre startet der FVO personell geschwächt in die Runde. Urlaubsbedingt fehlen zehn Spieler. Spätestens, nachdem das Team am vierten Spieltag spielfrei ist, wird man aber aus dem Vollen schöpfen können. „Für uns geht es natürlich um den Klassenerhalt“, sagt Trainer Erkan Savun. Die Besetzung gebe eine Mittelfeldplatz her, auch die Vorbereitung sei gut gewesen. Zudem wurden mit Murat Bayram (TSV Schwieberdingen), Kasim Simsek (Eintracht Beilstein), Merik Uzun und Torwart Mert Yazici (beide FC Lauffen) vier Spieler zurückgeholt, mit denen Oberstenfeld 2020 aus der Kreisliga B aufgestiegen war. Abgänge gibt es keine, sodass der Kader breiter aufgestellt ist.