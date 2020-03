Kreisliga A1 Enz-Murr Ein lupenreiner Hattrick in fünf Minuten

In der Fußball-Kreisliga A1 rettete Torjäger Patrick Flamm dem Spitzenreiter TSV 1899 Benningen erst in der Nachspielzeit zumindest ein 3:3 gegen den FV Ingersheim. Wenig Mühe hatte hingegen der GSV Pleidelsheim, der im Nachbarschaftsduell den GSV Höpfigheim am Ende deutlich mit 6:0 schlug. Auswärtssiege feierten an diesem Wochenende der TSV Affalterbach (4:2 in Grünbühl), der FC Marbach (3:2 in Hochberg/Hochdorf) und der GSV Erdmannhausen, für den Marius Heusel beim 5:1-Erfolg in Hoheneck alle fünf Treffer erzielte.