Kreisliga A1 Enz-Murr Die Spitzenteams feiern allesamt Siege

In der Fußball-Kreisliga A1 feierten die Topteams ausnahmslos Siege: Tabellenführer TSV 1899 Benningen verwies den SGV Murr dabei dank dreier Treffer von Angelo de Capua mit 4:1 in die Schranken. Knapp auswärts setzten sich der TSV Affalterbach mit 3:2 in Aldingen sowie der SV Pattonville durch. Letzterer kam bei einem starken TSG Steinheim zu einem hart erkämpften 4:3-Erfolg. Leer ging hingegen ein schwacher GSV Höpfigheim beim 1:2 gegen den FV Ingersheim aus. Ausgefallen ist die Partie GSV Erdmannhausen gegen Kornwestheim II. TSV 1899 Benningen – SGV Murr 4:1Tore: 1:0 Flamm (11.), 2:0, 3:0, 4:0 de Capua (18, Elfmeter, 38. 74.) 4:1 C. Krauß (76.).

Wieder in die Erfolgsspur fand Ligaprimus Benningen nach dem holprigen Rückrundenstart in der Vorwoche. Zwar gehörten den Murrern die ersten Minuten, doch dann übernahm der Favorit die Kontrolle. Per direktem Freistoß besorgte Benningens Torjäger Patrick Flamm schließlich die Führung (11.), die sein Offensivpartner Angelo De Capua bald darauf ausbaute. Er verwandelte den von ihm selbst herausgeholten Elfmeter zum 2:0 (18.). Von den Gästen war bis zur Pause wenig zu sehen. „In der ersten Hälfte haben wir viel zu ängstlich gespielt“, befand ihr Trainer Marc Reinhardt hinterher, während sein Benninger Gegenüber Thomas Lembeck die ersten 45 Minuten als „super, denn da haben wir den Ball laufen lassen und das Spiel klar kontrolliert“, einordnete. De Capua erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 und markierte nach Wiederanpfiff mit direkt verwandeltem Eckball auch den vierten Treffer der Hausherren. „Er liefert gerade ab. Man muss ihm einfach Freiheiten geben, denn er ist ein Künstler, den man machen lassen muss“, freut sich Lembeck über die starke Form seines Offensiv-Freigeists. Für den in der zweiten Hälfte verbesserten SGV, der nun das Spiel zumindest ausgeglichen halten konnte, sprang immerhin noch der 1:4-Ehrentreffer durch Christian Krauß heraus. Mit dem Dreier wahrten die Benninger ihr Fünf-Punkte-Polster auf den ersten Verfolger aus Pattonville, mit dem dann in der kommenden Woche das direkte Duell ansteht. „Der März kann schon richtungweisend sein“, weiß Thomas Lembeck.