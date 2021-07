Kreisimpfzentrum Ludwigsburg Warteliste für überschüssige Impfdosen

Die Bürger können sich unter folgender Adresse auf der Warteliste eintragen: https://warteliste.kizlb.de

Zur Aufnahme in die Warteliste müssen die Interessenten ihren Namen, ihr Alter und ihre Erreichbarkeit (Telefonnummer und Mail) angeben. Ebenfalls kann ausgewählt werden, an welchen Wochentagen eine Verfügbarkeit besteht. Für einen reibungslosen Ablauf sollten die Personen innerhalb von 20 bis 25 Minuten in den KIZ sein sowie im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr

angerufen werden können.

Über eine automatisch generierte Bestätigungsmail wird die Aufnahme auf die Warteliste übermittelt. Sollte die Personen danach eine Impfung über einen anderen Weg erhalten, kann die Eintragung über einen Link in der Bestätigungsmail gelöscht werden. red