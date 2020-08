Kreis Göttingen Notruf aus dem Leichenwagen – Polizei befreit 51-Jährigen

Nach Polizeiangaben war der Mitarbeiter eines Beerdigungsinstitutes am Sonntagabend mit einem leeren Leichenwagen auf dem Weg von Hamburg nach Frankfurt, als ihn auf der A7 die Müdigkeit übermannte. Er verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Hann und hielt nach einem geeigneten Schlafplatz Ausschau. Die Wahl fiel passenderweise auf einen Friedhof in Münden-Lutterberg (Landkreis Göttingen). Dort legte sich der 51-Jährige zum Schlafen in den leeren Laderaum seines VW Crafter.