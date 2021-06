Krebspatienten und Corona Trotz Corona-Impfung ohne vollständigen Schutz

Auch geimpfte ältere Menschen von Corona betroffen

Weitere Studien würden derzeit noch durchgeführt. Dabei geht es laut Stiko-Chef vor allem auch um die Frage, wann diese Menschen erneut geimpft werden sollten. In jedem Fall sollte das Ansteckungsrisiko in ihrem Umfeld durch Impfungen so weit wie möglich verringert werden. „Man nennt das Kokonstrategie.“