Krebspatienten und Corona Mühsamer Kampf um schnellen Impftermin

Für vollkommen richtig hält sie es, dass mit Biontech und Moderna vorrangig Pflegekräfte geimpft werden, weil diese Impfstoffe am besten verhindern würden, dass Geimpfte das Virus weitergeben. Geradezu als verheerend empfindet sie es aber, dass bis vor kurzem in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden sei, Astrazeneca-Impfstoff liege ungenutzt herum, weil er nicht so wirksam sei. „Das hat sich mit der Freigabe für über 65-Jährige und Personen mit hoher Priorität für eine Schutzimpfung wie geistig Behinderte und Menschen mit einer Organtransplantation erledigt“, sagt sie. Das bestätigt Florian Mader von der Pressestelle des baden-württembergischen Sozialministeriums: „Der Personenkreis der Impfberechtigten hat sich damit um 1,7 Millionen vergrößert“, erklärt er. Zusätzliche Impfdosen oder -termine gebe es deswegen aber nicht. Astrazeneca werde derzeit nicht für Zweitimpfungen zurückgelegt, da der Spielraum von neun bis zwölf Wochen groß genug sei, um flexibel reagieren zu können. Da bei Biontech und Moderna die Lieferumfänge geringer und unsicherer seien, halte man bei diesen ein Viertel beziehungsweise die Hälfte für die Zweitimpfungen zurück.

Sorgen macht Carmen Kröner derzeit, dass ihre beiden Kinder in der kommenden Woche wieder in den Präsenzunterricht am Friedrich-Schiller-Gymnasium sollen – noch bevor sie geimpft wird. „Ich weiß nicht, wie ich mich vor der ansteckenderen Virusmutante schützen soll. Ich kann mich ja schlecht mit einer FFP2-Maske ins Schlafzimmer zurückziehen und für die Kinder nicht mehr kochen“, sagt sie. Sie hätte nichts gegen eine Fortsetzung des Homeschoolings einzuwenden. „Das klappt super“, findet sie. Vor allem hofft die Gerechtigkeitsfanatikerin aber, dass die Schwerkranken mit einem möglichen tödlichen Verlauf von der Politik nicht vergessen werden und vor denen geimpft werden, die sich nur um ihren nächsten Urlaub sorgen .