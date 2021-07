Krebs-Angst Land greift durch bei Nahrungsergänzungsmitteln

In Sachen Nahrungsergänzungsmitteln kritisieren die Kontrolleure zudem, dass manche Anbieter „zweifelhafte Versprechen“ in Bezug auf die Wirkung gegen Corona gemacht hätten. 19 Produkte seien beanstandet worden. Die Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg unterstrich unterdessen, dass „gesunde Menschen in Deutschland“ derartige Mittel nicht benötigten. „Man sollte sich von der angeblichen Wirksamkeit nicht täuschen lassen“, sagte Verbraucherschützerin Sabine Holzäpfel auf Anfrage unserer Zeitung. Es brauche generell mehr Aufklärung zu den Risiken von Nahrungsergänzungsmitteln, so die Ernährungsexpertin weiter. Verbraucher können sich unter www.verbraucherzentrale.de informieren. Eine Übersicht zu Rückrufaktionen gibt es unter www.lebensmittelwarnung.de.