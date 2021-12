Kreativer Gottesdienst An Heiligabend auf dem Truck

An welchen Stellen halten Sie, um zu feiern?

Wir wollen nicht zu spät zu unseren Familien zurückkehren und beginnen daher um 16 Uhr am Kindergarten in der Sudentenstraße gegenüber vom Kleeblattheim. Dann geht es um 16.40 Uhr an die Ecke Binsenwiesensraße und Ziegeläckerstraße. Wir fahren danach weiter und kommen um 17.15 in den Horrenwinkel zum Kreisverkehr in der Alfred-Ulrich-Staße, Ecke Beethovenstraße. Die Tour endet um 17.50 Uhr mit dem Gottesdienst am Arkadien-See.

Worauf müssen Sie wegen der Corona-Vorgaben achten?

Wir verteilen Liedblätter, auf denen auch Ausfüllfelder zur Nachverfolgung sind. Die Blätter sammeln wir wieder ein und bewahren sie vier Wochen auf, danach vernichten wir sie. Ansonsten gelten die üblichen Vorgaben wie Abstandsregel und Maskenpflicht.

Was ist, wenn es stürmt oder schneit?

Bisher rechnen wir mit leichtem Nieselregen, aber wir kommen bei jedem Wetter. Die Leute können einen Schirm mitbringen, und uns macht es nicht so viel aus, wenn wir etwas nass werden.

Wo finden normale Weihnachtsgottesdienste in Steinheim statt?

Unsere evangelische Kirchengemeinde feiert um 17 und um 22 Uhr in der Steinheimer Martinskirche.