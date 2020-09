Kreative Idee aus Marbach Unterwegs auf lokaler Kultur-Tour

Nebenbei darf ein bisschen gerätselt werden. „Wir haben entlang der Route kleine Fragen eingebaut, die es zu beantworten gilt“, erklärt Carmen Mühleisen. Der Sieger bekommt am Ende eine Flasche Wein. Und so geht es dann rund 40 Kilometer durch die Lande. Endstation der Tour ist das Landgasthaus Schreyerhof in Hessigheim.