Krankenhaus Marbach Zweites Ärztehaus weiter in der Schwebe

Während Eßlinger die Hintergründe ihres Vorstoßes nur vage andeutete, wurde Ernst Morlock von der SPD dann deutlicher und griff die Kliniken-Geschäftsführung massiv an. Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten berichtete, dass bis dato keinerlei Mietverträge mit potenziellen Medizinern abgeschlossen worden seien. „Das zweite Ärztehaus ist bedingt durch das dilettantische Vorgehen der Klinikenverwaltung in weite Ferne gerückt“, monierte er. Darüber hinaus habe sich die Psychosomatik mittlerweile ganz erledigt. „Eine weitere Luftnummer der Kliniken-Geschäftsführung ist geplatzt“, sagte er und ärgerte sich, dass sich die Verantwortlichen vom Krankenhaus erst in diesem Frühjahr um die Sondierung des Marktes gekümmert hätten. „Die Privatklinik für seelische Erkrankungen ist nach einer Frühgeburt vor vier Jahren gerade eben verstorben, weil man den kleinen Patienten nicht von Anfang an untersucht hat“, wählte er bildliche und drastische Worte. Damit spielte er auch darauf an, dass der Kliniken-Aufsichtsrat schon 2016 beschlossen hat, ein solches Angebot vertiefend zu untersuchen, aber erst jetzt zu Potte gekommen sei.