Krankenhaus Marbach Zentrum für ambulantes Operieren könnte die Lösung sein

In der Sitzung hatten der Geschäftsführer der RKH, Professor Jörg Martin, und der Landrat immer wieder betont, dass in Marbach, auch wegen des Mangels an Pflegekräften, im Jahresschnitt nur acht Betten der Belegklinik belegt seien. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, bräuchte man aber einen Schnitt von 25 bis 30 Betten.