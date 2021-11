Krankenhäuser Grünen-Experte fordert Patientenverlegungen vorzubereiten

Am Anfang müsse die Frage stehen, wie viele Intensivbetten bereits jetzt absehbar gebraucht würden - und wo in Deutschland es noch eine entsprechend große Anzahl freier Betten gebe. "In überfüllten Kliniken muss jetzt ermittelt werden, welche Patienten medizinisch für eine Verlegung überhaupt infrage kommen", sagte Dahmen. Zudem müssten Patientendaten an aufnehmende Kliniken übermittelt werden.