Krank in Ludwigsburg Tod in der Klinik wird ein Fall für die Justiz

Die Ludwigsburger Klinik äußert sich nicht. „Wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, geben wir zu laufenden Verfahren keine Auskunft“, sagt deren Sprecher Alexander Tsongas. Zu Einzelfällen äußere sie sich ohnehin nie. Tsongas verweist auf die Beschwerdemanagementstelle im Haus. Diese nehme auch Kritik an, setze sich mit den Patienten beziehungsweise deren Angehörigen auseinander. Das könne auch ein Gespräch mit dem betreffenden Arzt oder Pfleger bedeuten. Aber „nicht jeder nimmt diese Möglichkeit wahr“, bedauert der Kliniksprecher.

Unterschiede zwischen den Einrichtungen

Sich an die Klinik zu wenden, sei für ihn keine Option gewesen, entgegnet Hermann – so unfreundlich wie er und seine Partnerin dort behandelt worden seien. Dass man auch anders mit Patienten umgehen könne, hätte er schließlich in den Schmieder Kliniken erlebt, sagt er.

Doch sowohl das Ludwigsburger Krankenhaus als auch die Schmieder Kliniken lassen den Vergleich nicht gelten. Bei der Ludwigsburger Einrichtung handle sich um ein „Akutkrankenhaus mit hohem Notfallanteil“, sagt Tsongas. Die Situation, in der sich Patienten und Angehörige befänden, sei „alles andere als geplant“. Das wirke sich auch auf die Betroffenen aus, auf die individuelle Situation sowie auf die Erwartungshaltung. „Man kann uns nur mit einem Akutkrankenhaus vergleichen.“

Dort gelten zum Beispiel Vorgaben für das Personal. Auf der Intensivstation darf eine Pflegekraft in der Tagesschicht nicht mehr als zwei Patienten betreuen, in der Nachtschicht nicht mehr als drei. „Wir werden den Anforderungen der Verordnung gerecht“, sagt Tsongas. Seit Jahresbeginn gelten die Regelungen bundesweit in vier pflegeintensiven Krankenhausbereichen – darunter Unfallchirurgie und Intensivmedizin.

Rehakliniken hingegen unterliegen laut dem baden-württembergische Sozialministerium keiner staatlichen Planung. Sie entscheiden demnach in eigener unternehmerischer Freiheit. Auch die Schmieder Kliniken stünden im Wettbewerb zu anderen Rehakliniken, bestätigt der Geschäftsführer Paul-Georg Friedrich-Schmieder.

Hermann fordert ein Umdenken

Die Klinikmanagerin des Standorts in Gerlingen verweist auf den Unterschied für alle Beteiligten: „Die Aufnahme in eine Rehabilitationseinrichtung bedeutet für die Patienten und Angehörigen in erster Linie Hoffnung. Hoffnung darauf, dass das Schlimmste überstanden ist, und Hoffnung auf Genesung.“

Gert Hermann ist sich des Unterschieds wohl bewusst. „Das mag durchaus sein, dass man die beiden Häuser nicht miteinander vergleichen kann. In Ludwigsburg hat das Menschliche gefehlt.“ Und das habe nichts damit zu tun, ob es sich um eine Rehaklinik oder ein Akutkrankenhaus handle. „Vielleicht“, fügt er an, „muss man das einmal sagen, damit ein Umdenken stattfindet“.