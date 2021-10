Kraftwerk in Marbach EnBW klärt über Änderungswelle auf

Größerer Einsatz nur im Katastrophenfall

Was den Rückbau der Anlage anbelangt, so sei dieser tatsächlich verpflichtend. Die Klausel greife aber nicht unbedingt nach zehn Jahren, sondern dann, wenn die Anlage nicht mehr als Notfall-Reserve benötigt werde. Der Projektleiter versicherte auf Nachfrage von Ernst Morlock (SPD) aber auch, dass das neue Kraftwerk keinesfalls länger als die maximal bewilligten 1500 Stunden im Jahr laufen werde – trotz Schwankungen im Netz, die der Umstieg auf grüne Energien wie Windkraft mit sich bringen wird. In Marbach gebe es schon eine Anlage mit gleicher Funktion und nahezu gleicher Leistung. „Und diese wurde im letzten Jahr nicht gebraucht“, zog er einen Quervergleich. Ob sich das in zehn Jahren für das neue Kraftwerk ändere, könne er nicht sagen. „Aber nur in Katastrophenfällen kann man sich vorstellen, dass diese Anlage einen größeren Einsatz hat.“