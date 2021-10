Kraftwerk in Marbach Aus Gasturbine steigt Rauch auf

Marbach - An einer Gasturbine im Werk der EnBW am Thomas-Alva-Edison-Ring im Energiepark in Marbach ist es am Dienstag zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr Marbach sowie die Abteilung Rielingshausen wurden mit dem Löschzug gegen 16 Uhr alarmiert. Vor Ort rauchte es stark aus der laufenden Gasturbine.