Kräuterführungen in Höpfigheim Die Natur lehrt, im Kontext zu denken

Seit zwei Wochen darf Claudia Nafzger wieder arbeiten. Natürlich mit Auflagen und unter Einhaltung des Hygienekonzeptes. Ihre Wahrnehmung: Die Teilnehmer sind sehr diszipliniert. Gruppen bis zu 99 Personen könnte sie durch die Natur führen, sie begrenzt die Gruppen aber auf zehn. „Ich darf nichts mehr verteilen, der Abstand muss eingehalten werden und ich muss die Leute die Kräuter selbst suchen lassen – da macht eine größere Gruppe keinen Sinn.“ Für die Arbeit nach dem Shutdown entwickelte Nafzger ein neues Konzept. „Die Teilnehmer müssen selbst aktiver werden als vor Corona. Und ich erkläre mehr – auch die Zusammenhänge.“ Die Menschen, die sich für eine Führung mit ihr anmelden, sind interessierter an dem Phänomen Natur und stellen auch mehr Fragen, hat die 55-Jährige beobachtet. Was macht der rote Farbstoff in den Früchten? Warum ist er gut für unser Immunsystem und die Zellerneuerung? Fragen, auf die die Kräuterpädagogin Antworten weiß.

Die Natur erlebt die Höpfigheimerin in diesem Jahr als extrem blühfreudig. „Sie gibt alles im Überfluss, als ob sie um Aufmerksamkeit buhlen würde in einer Zeit, in der viele Menschen sich in der Natur bewegt haben“, sagt Claudia Nafzger. Auch sie selbst hat die Zeit genutzt. „Ich habe Kräuter gesammelt und Neues ausprobiert.“ Etwa eine Wildkräuterpaste mit Blüten des Gundermanns, mit Schafgarbe und Gänseblümchen drin. Auch wenn es aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine schwierige Zeit gewesen ist, empfindet Claudia Nafzger eine große Dankbarkeit. „Wir werden gestärkt aus dieser Zeit gehen“, ist sie sicher. „Die Menschen werden mehr Interesse an der Natur und der Naturheilkunde zeigen und haben durch die Zeit ein anderes Bewusstsein für das, was wichtig ist, entwickelt. Wir müssen mehr im Kontext denken – so wie die Natur. Da kann man viel von ihr lernen“, ist die55-Jährige überzeugt.