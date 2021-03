Kostenlose Corona-Abstriche vom Drogeriemarkt Erste dm-Schnellteststation in Tübingen eröffnet

Tübingen - Es ist ein kleines blaues Zelt in Tübingen, dem noch mindestens 1000 andere bundesweit folgen sollen. Am Mittwoch hat die Drogeriemarktkette dm eine Schnelltestabstrichstelle am Rande der Altstadt aufgestellt. Christoph Werner, der dm-Chef höchstpersönlich, ist angereist, um den Kampf gegen Corona voranzubringen. „Wir sind in einer nationalen Krise“, sagt er, „wir müssen neue Wege ausprobieren, um aus der Pandemie herauszukommen.“ Er hoffe, dass noch andere Unternehmen dem Beispiel folgen werden. Die Wahl für die erste Teststation sei auf Tübingen gefallen. Oberbürgermeister Boris Palmer und die Pandemiebeauftragte Lisa Federle hätten ein Zeichen gesetzt, wie Politik, Hilfsorganisation und Bürger in Corona-Zeiten gemeinsam aktiv werden könnten.