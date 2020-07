Kosovo und Serbien Balkan-Konflikt: Video-Gipfeltreffen mit Merkel und Macron

Mario Gomez feiert Geburtstag

Rückblick auf eine große Karriere

Unzählige Titel, mehrere Karriere-Stationen im In- und Ausland, über 75 Spiele in der Nationalelf und bei diversen Großturnieren – Mario Gomez kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. An diesem Freitag hat der VfB-Startürmer Geburtstag– Zeit, seine beendete Laufbahn noch einmal ausgiebig zu würdigen.