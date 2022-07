Kosmos-Ausstellung im Stadtpalais Kretschmann würdigt Chemie-Experimentierkasten

Experimentierkästen als Inspiration für Erfinder von morgen

Die vielen Gäste bei der Eröffnung am Mittwoch, unter ihnen Stuttgarts OB Frank Nopper, zeigten, wie stark der Kosmos-Verlag in der Stadt verwurzelt ist und wie seine Produkte Generationen verbinden. Bei ihm zu Hause stehe noch der Chemie-Experimentierkasten seines Sohns, berichtete Ministerpräsident Winfried Kretschmann, als Student der Biologie habe er heimlich im Pflanzenführer „Was blüht denn da?“ nachgeschlagen. Wie der Verlag Neugier gegenüber Technik und Natur wecke, sei „eine historisch beachtliche Leistung“, so Kretschmann und weiter: „Das sind tolle Inspirationen für die Erfinder und Erfinderinnen von morgen.“ Fürs Publikum geöffnet ist die Schau von diesem Freitag an.