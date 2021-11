Korruptionsvorwürfe Johnson erntet von allen Seiten Kritik

Immer neue schwere Korruptionsvorwürfe gegen Boris Johnson werden derzeit laut in London. Der konservative Ex-Regierungschef Sir John Major warf Boris Johnson zu Wochenbeginn vor, auf „schändliche“ und „unwürdige“ Weise gehandelt zu haben und so „den guten Ruf unseres Parlaments zu zerstören“. Oppositionspolitiker verlangen eine umfassende Untersuchung aller Vorwürfe gegen den Premier und seine Regierung in diesem Zusammenhang.