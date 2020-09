Korrespondenten sprechen über das Coronavirus „Man wundert sich über die Deutschen“

Verwunderung über Deutschland

Nach Deutschland, das, gemessen an den Todeszahlen, vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen ist, blicken die europäischen Nachbarn teilweise mit großer Verwunderung. „Man fragt sich in Frankreich schon, warum Deutschland trotz der großen Erfolge, jetzt mit Demonstrationen konfrontiert ist, die es in Frankreich so auf keinen Fall gibt“, sagt Pariskorrespondent Knut Krohn. Sehen sie das Interview in voller Länge im Video.