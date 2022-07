Kornwestheimer Musiknacht Die Musikfans stürmen die Kneipen

Tatsächlich ein äußerst ungewohntes Gefühl, denn normalerweise findet die Musiknacht im noch sehr kühlen April statt. Da war es aufgrund der noch geltenden Maskenpflicht allerdings diesmal nicht möglich. „Das hätte keinem Spaß gemacht“, sagte der Mitveranstalter und Brünnle-Inhaber Marcel Demirok. So waren sich die Veranstalter Demirok und Markus Wahsner einig, das Event in den Sommer zu verlegen. „Wer weiß schon, was der Herbst bringt und was erlaubt ist oder nicht“, so Wahsner am Samstagabend, und Demirok ergänzte: „Klar war, wir müssen was machen, denn die Leute haben immer wieder gefragt.“