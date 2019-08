Kornwestheim Mit Kokain im Millionenwert gehandelt

Bereits im August 2018 hatten Beamte in Kornwestheim und in Stuttgart die mutmaßlichen Dealer festgenommen. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem mehrere Handys, geringe Mengen Kokain und synthetische Drogen sowie mehr als 2000 Euro Bargeld gefunden. Seither sitzen die acht Männer im Alter zwischen 22 und 56 Jahren in Untersuchungshaft.