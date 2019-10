Kornwestheim Kornwestheimer nutzt arme asiatische Familie aus

Zwar hat der Angeklagte vor Gericht über seinen Verteidiger mitteilen lassen, dass er die Taten bereue. Zwei Briefe, die er vor Kurzem im Stammheimer Gefängnis verfasste, ließen ihn aber in keinem guten Licht erscheinen. Er droht darin, sich an den philippischen Beteiligten, denen in ihrer Heimat der Prozess gemacht wird, zu rächen. Die Beamten beleidigte er als „Ermittlungsloser“ und ließ durchblicken, dass er weitere Straftaten begangen hat. Weitere Beschimpfungen richteten sich vor allem an die Staatsanwältin, aber auch an die Richter.