Kornwestheim 83-Jähriger richtet hohen Schaden an

Kornwestheim - Ein Schaden von etwa 26 000 Euro ist die Bilanz eines Unfalles, der sich am Samstag gegen 15.50 Uhr in der Zeppelinstraße in Kornwestheim ereignet hat. Aufgrund eines Fahrfehlers beschädigte ein 83-Jähriger mit seinem Mercedes drei parkende Fahrzeuge. Der Mercedes selbst war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.