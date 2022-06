Korntal Brüdergemeinde erinnert an Missbrauchstaten in Heimen

Acht Jahre nachdem der jahrzehntelanger Missbrauch und die sexuelle Gewalt in ihren Heimen bekannt geworden waren, hat die evangelische Brüdergemeinde in Korntal und Wilhelmsdorf an die Geschehnisse erinnert und der zahlreichen Opfer gedacht. Drei Mahnmale des Darmstädter Künstlers Gerhard Roese wurden am Samstag auf dem Gelände der drei Kinderheime aufgestellt und ein Schuldbekenntnis verlesen. Danach versammelten sich etwa 100 Menschen zu einem Schweigemarsch zur Stadthalle.