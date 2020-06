Koppel in Rielingshausen geöffnet Ärgerliche Dummheit mit Gefahrenpotenzial

Marbach-Rielingshausen - Als „ärgerlich und traurig“ bezeichnet Jens Bauer einen Vorfall, der sich am vergangenen Mittwoch ereignete. Bauer hält sich als Hobby auf einer kleinen Koppel in der Nähe seines Wohnhauses in Rielingshausen sieben Schafe und neun Ziegen. Unbekannte drangen am Mittwoch dort ein und scheuchten die Tiere vermutlich auf. „Es waren Fellspuren am Zaun. Daher nehme ich an, dass die Tiere herumgetrieben wurden und dann gegen den Zaun gesprungen sind. Ein Teil des Zauns ist dadurch rausgerissen worden“, berichtet Bauer. „Außerdem wurde der Stecker des Elektrozauns herausgerissen. Das sah schon sehr mutwillig aus. Zunächst hatte ich befürchtet, dass das Gerät kaputt sei. Das wäre dann richtig teuer geworden. Aber zum Glück ist alles noch in Ordnung.“ Doch auch so beziffert er den Schaden auf rund 200 Euro.