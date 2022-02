Kooperation in Marbach Die Stadtkirche wird zur Bühne für junge Musiker

Hinzu komme, so Willberg, dass die Konzerte das kulturelle Leben am Ort bereichern und prägen. Und das in der Stadtkirche an einem Ort, der „bislang ein bisschen unter seinen Möglichkeiten bleibt“. Immerhin sei das Gotteshaus im Zentrum Schillers Taufkirche von der Raumsituation her gar nicht so klein und habe Potenzial, das gehoben werden könne. „Und der Raum hat einen sehr schönen Klang.“