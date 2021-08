Kool & The Gang-Saxofonist Dennis Thomas ist tot

Erfolgreicher Soul-Disco-Funk

Mit Hits wie „Ladies’ Night“, „Celebration“ oder „Get down on it“ stürmten Kool & The Gang in den 1970er Jahren die Charts und brachten mit ihrem eingängigen Soul-Disco-Funk Menschen in aller Welt zum Tanzen. Im September 2020 war Ronald Bell, ebenfalls Mitbegründer der Band, im Alter von 68 Jahren gestorben.