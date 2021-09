Konzertreihe in Waiblingen Die Fantastischen Vier liefern Live-Spektakel

Darum heißt ein Song, den man ganz anders kennt, nun plötzlich „Populist“. Michi Beck, Thomas D. und Smudo spucken diese Silben schärfer aus, und überhaupt wirkt die Musik der Fantastischen Vier kräftiger, härter als oft zuvor, bricht manchmal eine rockige Gitarre aus dem Fluss der Beats aus.

Die Euphorie ist gewaltig

Auf der Bühne werden sie begleitet von Schlagzeug, Percussion, Bass, Gitarre Keyboards; And.Ypsilon steht etwas erhöht hinter den Rappern an seinen Geräten. Zwei Jahre lang haben die Fantas nicht mehr in diesem großen Stil gespielt. „Mit Ausnahme von vier Strandkorbkonzerten, aber das war mit dem hier nicht zu vergleichen, zumindest nicht für uns.“

Für das Publikum ganz sicher auch nicht. Die Euphorie ist gewaltig. Etliche Fans sind in T-Shirts der Band gekommen, etliche tanzen, als würde es kein Morgen geben. Die Fantastischen Vier rappen auf einer Bühne, die zur Rechten und Linken flankiert wird von Leinwänden, auf denen man ihre Show in vornehmem Schwarzweiß erlebt, mit wogendem Vorhang und futuristischem Bandlogo im Hintergrund. Die eigentliche Bühne flackert im dunkelblauen Licht. Die Rapper sind in dauernder Bewegung, die Mikrofone dicht an den Lippen. Thomas D. reckt einen Arm hoch, das Publikum nickt mit all seinen Köpfen.

Natürlich spielen die Fantas alle ihre Hits, auch jenen einen, der, das behaupten sie selbst, vielleicht der umstrittenste Song der deutschen Hiphop-Geschichte ist. Manch einer, das wissen sie, fragte sich, ob dieser Song überhaupt noch Hiphop sei, seinerzeit, vor 29 Jahren, als die Fantastischen Vier ihren ersten großen Hit hatten, den kommerziellen Durchbruch feierten, der ihnen auch Neider brachte.

Es ist Freitagabend, alle sind sie da

Noch einmal pfeifen sie sich was und tauschen aufgeregte Meinungen aus über Frauen in dicken Pullovern. Es ist Freitagabend, und dennoch sind sie alle da. Gleich beginnen die Fantas kurios zu schwäbeln, weil sie in Waiblingen spielen, und auch sonst werden die Musiker, von denen einige ja längst in anderen großen Städten leben, an diesem Abend oft vom Dialekt der Heimat ergriffen. Dann aber groovt das Keyboard und der mehrstimmige Sprechgesang erzählt vom „Picknicker“.

Melodiös, mit leichtem Soulfeeling geht es weiter, die Fantastischen Vier singen „Gebt uns ruhig die Schuld, den Rest könnt ihr behalten“, ziehen das Tempo wieder an bei „Ernten was wir säen“ vom Album Fornika, 14 Jahre alt mittlerweile. Klänge schichten sich, ein Rauschen schleicht sich an, der Beat setzt ein, und die Fantas nehmen ihre Fans einmal mehr mit zum sehr entspannten Spaziergang, an einem Tag am Meer. Und Thomas D. rappt schließlich sein philosophisches Stück „Der Krieger“. „Letztes Jahr bei den Strandkorbkonzerten fühlte sich das noch komisch an“, sagt er. „Aber heute ist es genau die richtige Zeit, der richtige Ort.“

Elf Jahre sind vergangen, seitdem die Fantastischen Vier heiter reimten „Ich wollt noch ‚Danke‘ sagen, doch / ich lieg im Krankenwagen, noch / woll’n sie mich zwangsbeatmen, doch / bald ist alles aus und vorbei.“ Ein Lied, das sich heute vielleicht als hellseherischer Galgenhumor entpuppt. Bevor sie verschwinden rufen die Fantas ihren Fans noch ein kurzes „Bleibt gesund!“ zu.