Konzertkritik: Adel Tawil in Stuttgart Götterfrauen und Atombomben

Stuttgart - Es braucht eine Weile, bis die Gäste am Freitagabend warm werden mit der nüchternen Atmosphäre in der Porsche-Arena. Über eine Stunde lang haben Thimo Sander und Tim Kamrad das Vorprogramm zum Konzert von Adel Tawil bestritten, Sander mit schönen Songs auf seiner Akustikgitarre, der erst 22-jährige Newcomer Kamrad mit drei Bandkollegen und rockig-funkigen Stücken, eigenständig und stimmlich stark. Trotzdem herrscht während der beiden Auftritte noch ein reges Kommen und Gehen, draußen an den Verkaufsständen gibt es Pizza und Schokolade, die Fans stärken sich, bevor Adel Tawil um viertel vor neun die Bühne betritt.