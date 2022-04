The Notwist in Stuttgart Independent-Wunder aus Bayern

Von der Ekstase ins Idyll

Rund um The Notwist entstand in Weilheim eine regionale Musikszene; die Mitglieder der Band selbst wurden in zahlreichen anderen Zusammenhängen aktiv. Musiker, die sonst mit harten Gitarren, elektronischen Effekten arbeiten, treten dabei auch ganz zünftig auf als „Die Hochzeitskapelle“, mit Bratsche, Posaune, Tuba und Fiddel – im vergangenen Jahr, als The Notwist in Reutlingen gastierten, konnte man das dort erleben, am Lagerfeuer. Im Wizemann steht nun am Rande der Bühne ein Sousafon bereit, das größte aller Instrumente im tiefen Blech, beliebt in der volkstümlichen Musik, und wartet darauf, dass Micha Acher seinen E-Bass zur Seite stellt und diesen vollen Klang in die Musik einfließen lässt.

Micha Achers Spiel auf dem Bass gehört zu den prägnantesten Momenten im Sound von The Notwist: Immer wieder tauchen die schweren, melodischen Linien, denen er folgt, auf, im eng verzahnten Zusammenspiel von Schlagwerk, Gitarre, Elektronik, tauchen wieder unter, werden überlagert von wilden Ausbrüchen der Gitarren, Noise-Effekten, harten Technobeats, die das Publikum in eine Ekstase hineinreißen und es dann urplötzlich versetzen in ein Idyll, in dem nur das Vibrafon seine leisen, minimalistischen Muster webt.

Ihr Hit von epischer Länge kommt zum Schluss

The Notwist beherrschen diese Dramaturgie perfekt: Ihre Musik jongliert mit Dynamiken, Gegensätzen. Sie vereint die motorischen Grooves des Krautrock der späten 1970er Jahre mit der komplexen Energie des Postrock der 1990er, lässt schlichte, treibende Gitarrenriffs aus diesem Hexenkessel ausbrechen, lässt sie aufgehen in einfachen, schönen Melodien.

Dann steht Markus Acher, Sänger und Gitarrist, am Mikrofon und singt, zerbrechlich fast, verträumt.

Und dann wieder schwebt ein Elektroklang schwirrend, sirenengleich im Raum, die Lichter tanzen auf der nun dunklen Bühne, und The Notwist wagen sich vor in Bereiche, die dem Free Jazz nicht fern sind – frenetische Ausbrüche des Schlagzeugs, Kleinpercussion, elektronische Dissonanz, dazu das Sousaphon, das Vibraphon, das seine Muster abschreitet, die Gitarre, die Splitter spuckt.

„Pilots“ von „Neon Golden“, fast ein Hit, wird im Wizemann zu einem Epos ausufernder Improvisation, einem Stück, das über fast 20 Minuten hin sein Gesicht verändert, sich vom freundlichen Popsong in ein gewaltiges Monster verwandelt und zurück – wieder singt Markus Acher ganz ruhig, fast kindlich von einem, der davon träumt, zu fliegen: „If only he’s the pilot / one day“.

Die Band

Gründung

The Notwist wurden 1998 gegründet von Markus Acher (Gitarre, Gesang), Micha Acher (Bass) und Martin Messerschmidt am Schlagzeug, 2007 ersetzt durch Andreas Haberl. Auf der Bühne werden sie unterstützt von Max Punktezahl (Gitarre, Keyboard), Karl Ivar Refseth (Vibraphon) und Christoph Beck (Elektronik, Gitarre, Keyboard).

Musik

The Notwist spielten Soundtracks zu Filmen von Hans-Christian Schmid ein („Sturm“, „Was bleibt“, zuletzt die ARD-Produktion „Das Verschwinden“, 2017) und veröffentlichte bislang elf Alben.