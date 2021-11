Konzert von Daniel Benyamin Live spielen, jetzt erst recht

Stuttgart - Über Kultur kann man derzeit kaum sprechen, ohne nicht auch über das Virus zu reden. Das gilt umso mehr, wenn man wie Daniel Benjamin derzeit auf Tour ist. Vor zwei Wochen ging es los, jeden Abend ein Auftritt – außer denen in Bayern dürften wohl alle stattfinden, darunter die Auftritte am Sonntag im Stuttgarter Kulturzentrum Merlin, tags darauf im Café Hotrod in Calw und am 1. Dezember im Tübinger Sudhaus. Gespielt wird in eher kleinen Locations. Das passt gut zu dem Do-it-yourself-Ansatz des Künstlers, der nach dem privaten und beruflichen Aus des Duos Sea+Air den nächsten Schritt auf seinem Solopfad geht – und dafür in seinem Künstlernamen aus dem j in Benjamin ein y macht. Wozu die kleinen Locations dagegen eher nicht so gut passen, ist das gestiegene Infektionsrisiko. Oder?