Konzert von Cro on Ludwigsburg Wenn Pandabären zu Raumfahrern werden

Cro, der eigentlich Carlos Waibel heißt, in Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd geboren wurde am 31. Januar vor 32 Jahren, kreierte mit dem „Raop“, seiner selbstbewussten Mischung aus Rap und Pop, ein eigenes Genre der guten Gefühle. Auf der Bühne greift er zur Gitarre, setzt sich ans Keyboard, geht oft in die Hocke, um so, leicht federnd, den Fans die Hände entgegenzustrecken. Er wird begleitet von Flo König am Schlagzeug, Tim Schwerdter an der Gitarre, Victor Flowers am Bass, Psaiko Dino als DJ. Laura Kästel aus Wiesbaden, die 2019 als Teil des Duos „S!sters“ leider ganz erfolglos am European Song Contest teilnahm, und Wanja Janeva, geboren in Bulgarien, zuhause in Berlin, sind sein Backgroundchor.

Leuchtender Abgang

Cro gibt den Sängerinnen viel Raum, lässt ihre Stimmen ganze Songs tragen, in die er sich dann sprechend, singend einmischt. Sein Sound ist so entspannt wie sein Auftreten; oft genug denkt man hier an Soul, an Funk, an Länder, in denen immer die Sonne scheint. „Trip“ heißt Cros jüngstes Album, erschienen vor einem Jahr, sieben Stücke daraus singt er.

Zu sich auf die Bühne holt er sich den Berliner Julian Schmit alias Schmyt, an dessen Single „Alles anders“ er im Frühjahr mitwirkte – genau dieses Stück spielen nun beide. Später dann kommt Badchieff, der vor vier Jahren von Cro entdeckt wurde; gemeinsam bringen sie vier Stücke. Die Stimmung steigt, zuletzt singt Cro „Easy“, die Halle jubelt, der Rapper geht.

„Carlo bindet sich die Schuhe“, klärt einer der Musiker die Fans auf. „Ich hab’s Gefühl, da stehen noch ein, zwei Leute!“, ruft er nach hinten. Und schon ist Cro wieder da und macht aus seiner Zugabe eine noch größere Party: „Endless Summer“, „So schön“ und „Unendlichkeit“ sind Songs, die bejubelt werden, bei denen die Ludwigsburger Arena tanzt und mitsingt. Einmal noch kehrt er wieder: Cro sitzt dann am Keyboard, trägt seinen bärenhaften Weltraumhelm mit den spitzen Ohren, singt ein trauriges aber freundliches Lied. Es heißt „Letzter Song“ und ist das auch. Hinter ihm leuchten die Sterne, leuchtet der Mond.