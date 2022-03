Konzert von Asaf Avidan Er spielt in Stuttgart und vielleicht in Kiew

2012 hat ein Remix den israelischen Sänger Asaf Avidan weltberühmt gemacht. Zwar hatte der „Reckoning Song“ in der Version von DJ Wankelmut wenig mit dem zu tun, was Avidan sonst auf seinen Konzerten vorträgt – er spülte aber doch seine androgyne Stimme zur Refrainzeile „One day, baby, we’ll be old“ in die Ohrmuscheln techno- wie popaffiner Hörerinnen und Hörer.