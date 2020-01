Konzert: SSIO im LKA Er wünscht sich, dass die Polizei kommt

Stuttgart - Rasend schnell und ziemlich explizit: Genau so lässt sich der Hip-Hop von SSIO am besten beschreiben. Mehr Sex und Drugs presst derzeit kein deutscher Rapper in seine Zeilen. Im Sekundentakt spuckt SSIO zum souligen Retro-Sound seine „Dirty Words“ ins Mikrofon, mit so viel Tempo, dass man schon sehr gut hinhören muss, um all die Nutten, all das Koks auch mitzubekommen. Seine Fans, auch da kann man sicher sein, kennen jedes seiner Worte.