Konzert in Pleidelsheim Sommerserenade mit entzückendem Klangbild

Pleidelsheim - An Romantik und Lichtzauber war der Innenhof der Mauritiuskirche wohl kaum zu überbieten; allein die Temperaturen und der auffrischende, kühle Wind haben das Wohlbefinden der vielen Zuhörer beeinträchtigt. Sie waren am Sonntagabend gekommen, um einen Teil der Stuttgarter Holzbläser-Solisten zu erleben. Als Trio nämlich waren Tomoko Hermann an der Klarinette, Ulrich Hermann am Fagott sowie Andreas Vogel an der Oboe an dem pittoresk anmutenden Platz in Pleidelsheim in Erscheinung getreten. Das folgende, gut neunzigminütige Programm ohne Pause forderte schließlich die Kälteresistenz der Gäste noch tüchtig heraus. Bereits im Vorfeld rätselten einige der Besucher, ob es denn noch regnen werde. Das jedoch blieb der windbetonten Sommerserenade erspart: Die rund 90 Anwesenden blieben trocken, das Gehör aber wurde getränkt – und zwar mit wunderbarer, vielseitiger Musik.