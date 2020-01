Konzert in Marbach mit Hindernissen Zoll behält Gitarrensaiten ein

Auch Roberto Legnani wirkte trotz der ungewohnten Saiten in keinem Moment angespannt. Geradezu liebevoll hielt er seine Gitarre im Arm und schien die Saiten beinahe zu streicheln. Auch die oft rasanten Tonfolgen bewältigte er scheinbar mühelos und vor allem ohne das bei manchen Gitarristen auftretende, unangenehme Quietschen der Saiten. Sauber und exakt saß jeder einzelne Ton, egal, ob er wie in der Melodie kräftig oder wie in der Begleitung zart gezupft wurde. So entlockte er seiner Gitarre eine erstaunliche Klangvielfalt – ganz ohne Verstärker, aber dafür mit andächtig lauschenden Zuhörern, die mit einer Zugabe belohnt wurden.