Konzert in Marbach „Das Lied von der Glocke“ mit FSG-Gesangsklassen

Für Schülerin Leonie sind derlei emotionale Hinweise hilfreich, um „sich besser in das Stück reinversetzen zu können“. Auch Loki will ihre Stimme so färben, „als wäre man konkret in der Situation dabei“. Ein wahrer Kraftakt für die 13- und 14-Jährigen, denen das Werk aber trotzdem Spaß macht, wie sie auf Nachfrage bekräftigen.

Ensemble Primavera und Solisten

Seit März studieren die rund 30 Schüler das Stück ein. Mitte Mai hatten sie bereits eine Wochenendprobe hinter sich gebracht. Es gibt noch eine Sonntagsprobe, und wenige Tage vor der Aufführung am 25. Juni (19.30 Uhr) in der Marbacher Stadthalle geht es schließlich für drei Tage nach Murrhardt zum Intensivtraining. All das soll aus den ohnehin schon begabten Stimmen aufführungsreife Kandidaten für ein Konzert machen, das den Titel „Friede! Friede sei ihr erst Geläute“ trägt. Denn beim Singen ist ungemein viel zu tun: „Auf die Endungen achten“, erinnert etwa Eva Schramm und rät: „den Ton halten; beim Atmen nicht nach unten sacken lassen“.

„Das vierstimmige Werk ist eine völlig neue Erfahrung für den Chor“, betont auch Wolfgang Jauch, der seinen Schülerchor gemeinsam mit der Chorvereinigung Liederkranz Marbach auftreten lässt. Die orchestrale Aufgabe übernimmt an dem Abend, der auch weitere Stücke im Programm hat, das Ensemble Primavera unter der Leitung von Konzertmeisterin Benedetta Costantini. Als Solisten treten auf: Eva Maria Schramm (Sopran), Viola Wagner (Alt), Daniel Sans (Tenor) und Eric Ander (Bass).