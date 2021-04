Konzert in Düsseldorf Streit um Heinos "deutschen Liederabend" beigelegt

Tonhallen-Intendant Michael Becker hatte zudem argumentiert, dass der Begriff deutscher Liederabend fachlich falsch sei. Es würden ja auch keine deutschen Symphoniekonzerte angekündigt, nur weil der Komponist Deutscher sei, hatte er gesagt.

Heino hatte verärgert reagiert und überlegt, die Location zu wechseln. "Welches absurde Gedankengut muss man haben, um sich am Wort 'deutsch' zu stören?", hatte sein Manager gesagt. Die Tonhalle hatte aber auf eine angebliche städtische Richtlinie hingewiesen, an die man gebunden sei: "Städtische Räume sind kein Ort für Hetze".

Heino-Manager Werner stieß das besonders auf: "Alleine eine Verbindung mit dem Wort 'deutsch', Heino und Hetze herzustellen, entbehrt jeglichem klaren Verstand. Es ist absurd, welche Dimension diese politische Korrektheit angenommen hat", hatte er kritisiert. Keine der übrigen 17 Konzerthallen habe daran Anstoß genommen.

Die Stadt Düsseldorf hatte später klargestellt, dass die besagte Richtlinie noch gar nicht abschließend geregelt und in Kraft sei. Nach seinem Ausflug in Rock-Gefilde will Heino sich im Herbst an der klassischen Musik und Komponisten wie Brahms und Schubert versuchen. "Heino goes Klassik - ein deutscher Liederabend" soll die Tournee mit 18 Konzerten in schönstem Denglisch heißen. "Wir hoffen natürlich, dass Corona es nun auch zulässt", sagt Heino-Manager Werner.

